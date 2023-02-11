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«Реал» — «Аль-Хиляль»: Винисиус сделал счёт 5:2 в пользу мадридцев на 69-й минуте

«Реал» — «Аль-Хиляль»: Винисиус сделал счёт 5:2 в пользу мадридцев на 69-й минуте
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Сегодня, 11 февраля, проходит финальный матч клубного чемпионата мира, в котором мадридский «Реал» играет с «Аль-Хилялем» из Саудовской Аравии. Команды встречаются на арене «Принц Мула Абдулла» в Рабате (Марокко). Стартовый свисток главного арбитра Энтони Тейлора прозвучал в 22:00 мск. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 69-й минуте «Реал» атаковал левым флангом. Себальос и Винисиус вдвоём вскрыли оборону соперника, и в завершение бразильский вингер точно пробил в дальний угол ворот — 5:2.

В полуфинале подопечные Карло Анчелотти разгромили египетский «Аль-Ахли» со счётом 4:1. «Аль-Хиляль» стартовал на турнире со стадии четвертьфинала. Сначала саудовцы обыграли марокканский «Видад» в серии послематчевых пенальти (5:3, 1:1 после овертаймов), а в полуфинале взяли верх над «Фламенго» (3:2).

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