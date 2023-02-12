Тони Кроос о своём будущем: я не собираюсь тянуть с решением много месяцев

Полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос после победного для мадридцев финала клубного чемпионата мира против «Аль-Хиляля» ответил на вопрос о будущем своей карьеры.
«Моё будущее? В любом случае я всегда на связи с клубом. Я могу сказать по своему опыту, что такие вопросы лучше обсуждать за закрытыми дверями. Когда будет принято официальное решение, вы об этом узнаете.
Когда будет принято это решение? Я не собираюсь тянуть с решением много месяцев. У меня прекрасные отношения с «Реалом», ни одна из сторон не совершает никаких глупостей" — приводит слова Крооса AS, ссылаясь на RMTV.
Летом 2022 года начали появляться сообщения о том, что Кроос может отработать свой действующий контракт до конца и закончить с футболом. Контракт немца с мадридским «Реалом» заканчивается летом 2023 года.
В этом сезоне Примеры Кроос провел 17 матчей, забил два гола и отдал две результативные передачи.
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