Тони Кроос о своём будущем: я не собираюсь тянуть с решением много месяцев

Полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос после победного для мадридцев финала клубного чемпионата мира против «Аль-Хиляля» ответил на вопрос о будущем своей карьеры.

«Моё будущее? В любом случае я всегда на связи с клубом. Я могу сказать по своему опыту, что такие вопросы лучше обсуждать за закрытыми дверями. Когда будет принято официальное решение, вы об этом узнаете.

Когда будет принято это решение? Я не собираюсь тянуть с решением много месяцев. У меня прекрасные отношения с «Реалом», ни одна из сторон не совершает никаких глупостей" — приводит слова Крооса AS, ссылаясь на RMTV.

Летом 2022 года начали появляться сообщения о том, что Кроос может отработать свой действующий контракт до конца и закончить с футболом. Контракт немца с мадридским «Реалом» заканчивается летом 2023 года.

В этом сезоне Примеры Кроос провел 17 матчей, забил два гола и отдал две результативные передачи.