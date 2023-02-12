Михаил «Прокоп» Прокопьев вернулся в «Амкал»
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Российский полузащитник Михаил Прокопьев, выступавший за болгарский «Ботев» с сентября 2022 по февраль 2023 года, вернулся в клуб Медиалиги «Амкал». Об этом сообщил сам блогер у себя в телеграм-канале.
«Думаю на 90% все понимали, я сам не исключал эти 10%, но очень сложно представить, что должно произойти и что должны предложить. Я — в «Амкале». Это я про медиафутбольные варианты, крест на профессиональном футболе я не ставлю, возможно он ставит крест на мне», — написал Прокопьев.
Прокопьев покинул «Ботев» в начале февраля по личным причинам, клуб сообщил, что с футболистом достигли договорённости о разрыве контракта по обоюдному согласию. За «Ботев» российский полузащитник играл только в товарищеских матчах.
Новость по темеМихаил Прокопьев покинул «Ботев» по личным причинам
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