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Булыкин: главная интрига второй части РПЛ — может ли кто-то составить конкуренцию «Зениту»

Булыкин: главная интрига второй части РПЛ — может ли кто-то составить конкуренцию «Зениту»
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Бывший российский футболист Дмитрий Булыкин считает, что главной интригой второй части сезона в Российской Премьер-Лиге станет возможная конкуренция, которую попробуют навязать «Зениту» его соперники.

«Для меня главными интригами во второй части сезона станут два момента: может ли кто-то составить конкуренцию «Зениту», и получится ли сразу у «Локомотива» выбраться из опасной зоны.

Хочется верить, что и то, и другое случится. Наш чемпионат должен быть интересным. До последнего тура хотелось бы интриг: кто какое место займёт, кто станет чемпионом и вылетит. Хочется, чтобы ребята до конца сражались и бились за свои задачи», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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