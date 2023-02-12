25-летний вратарь любительского клуба из Бельгии умер после того, как отразил пенальти

В Бельгии в ходе матча любительских клубов «Винкель Спорт» и «Вестрозебек» 25-летний вратарь Арне Эспил почувствовал себя плохо и потерял сознание на поле.



Голкипер «Винкель Спорт» отразил пенальти, но сразу после этого упал на газон. Игра была немедленно остановлена. Прямо на поле футболисту была оказана первая медицинская помощь, в том числе с применением дефибриллятора. Несмотря на это, по дороге в больницу молодой вратарь скончался. Причины смерти Эспила устанавливаются.

«Это трагедия и шок для нас. Арне всю свою жизнь был в клубе, его очень любили. Он был отличным парнем, всегда дружелюбным и готовым помочь. Это действительно тяжёлый удар. В первую очередь для его семьи, а также для всех нас», — приводит слова спортивного директора клуба «Винкель Спорт» Патрика Ротсарта Nieuwsblad.