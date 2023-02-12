Тренер «Ахмата»: говорить о том, что мы на сто процентов набрали форму, пока не приходится

Главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев прокомментировал ничью в товарищеском матче с ЦСКА (1:1).
«К сожалению, мы не могли использовать в матче несколько человек, у многих из которых простуда. Первый тайм был немножко скомканный, пропустили после своей ошибки. Должны были забивать, но не использовали свои моменты.
Во втором тайме немного разбежались, хорошо вошли в игру Черняк и Гбамбле. Молодые ребята, им всего лишь по двадцать лет. В целом, во втором тайме стали показывать правильный футбол, в который мы играем. Были моменты стопроцентные, не реализовали. Ну в конце все-таки удалось забить. Получился интересный матч с хорошим соперником. У нас на вторых сборах был такой блок, очень мощный, со специальной работой на горках, только вчера была пауза на один день. Говорить о том, что мы на сто процентов набрали форму, пока не приходится», — приводит слова Ташуева телеграм-канал «Ахмата».
- 12 февраля 2023
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