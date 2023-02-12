«Лидс» — «Манчестер Юнайтед»: Санчо, Вегорст и Забитцер — в стартовом составе гостей

Сегодня, 12 февраля, на стадионе «Элланд Роуд» в Лидсе пройдёт матч 23-го тура английской Премьер-лиги. Местный «Лидс» сыграет с «Манчестер Юнайтед». Стартовый свисток Пола Тирни прозвучит в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы команд:



«Лидс»: Меслье, Эйлинг, Фирпо, Кох, Вебер, Адамс, Маккенни, Саммервилл, Харрисон, Бэмфорд, Ньонто.



«Манчестер Юнайтед»: де Хеа, Магуайр, Фернандеш, Рашфорд, Маласиа, Забитцер, Дало, Шоу, Санчо, Вегорст.

«Манчестер Юнайтед» в 22 матчах чемпионата Англии набрал 43 очка и занимает в турнирной таблице третье место, уступая лишь «Манчестер Сити» (45) и «Арсеналу» (51), у которых по матчу в запасе. «Лидс» с 19 очками идёт на 17-м месте.