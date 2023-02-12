Леандро Фернандес: время в «Динамо» — лучший период в моей футбольной карьере
Поделиться
Бывший защитник московского «Динамо» Леандро Фернандес оценил свою карьеру в московском клубе.
«Время в «Динамо» — лучший период в моей футбольной карьере. Я был счастлив играть в этом клубе.
Кого из тренеров запомнил больше всего? Помню каждого — одинаково отношусь ко всем. Как и благодарен каждому за проделанную работу», — сказал Фернандес в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.
Леандро Фернандес перешёл в «Динамо» из «Ривер Плейт» в 2006 году за € 3 млн. В 2014 году футболист покинул московскую команду, перейдя в «Ньюэллс Олд Бойз».
Московское «Динамо» располагается на четвёртой строчке турнирной таблицы нынешнего сезона Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 29 очков в 17 матчах.
Комментарии
- 12 февраля 2023
-
17:51
-
17:35
-
17:28
-
17:20
-
17:15
-
17:14
-
17:01
-
17:00
-
16:50
-
16:46
-
16:42
-
16:40
-
16:33
-
16:29
-
16:22
-
16:17
-
16:08
-
16:01
-
15:52
-
15:51
-
15:46
-
15:46
-
15:37
-
15:31
-
14:54
-
14:50
-
14:38
-
14:33
-
14:20
-
14:12
-
14:10
-
14:06
-
14:02
-
13:49
-
13:49
Партнерский контент