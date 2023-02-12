Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Леандро Фернандес: время в «Динамо» — лучший период в моей футбольной карьере

Леандро Фернандес: время в «Динамо» — лучший период в моей футбольной карьере
Комментарии

Бывший защитник московского «Динамо» Леандро Фернандес оценил свою карьеру в московском клубе.

«Время в «Динамо» — лучший период в моей футбольной карьере. Я был счастлив играть в этом клубе.

Кого из тренеров запомнил больше всего? Помню каждого — одинаково отношусь ко всем. Как и благодарен каждому за проделанную работу», — сказал Фернандес в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

Леандро Фернандес перешёл в «Динамо» из «Ривер Плейт» в 2006 году за € 3 млн. В 2014 году футболист покинул московскую команду, перейдя в «Ньюэллс Олд Бойз».

Московское «Динамо» располагается на четвёртой строчке турнирной таблицы нынешнего сезона Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 29 очков в 17 матчах.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023