«Динамо» обыграло «Химки» в контрольной встрече с шестью голами

Московское «Динамо» переиграло «Химки» в контрольном матче со счётом 4:2.



Четыре мяча были забиты в первой половине встречи: у москвичей голы на свой счёт записали Дмитрий Скопинцев, Даниил Фомин и Ярослав Гладышев, единственный точный удар химчан нанёс Резиуан Мирзов, который реализовал пенальти в конце тайма. Во второй половине подмосковный коллектив сумел отыграть ещё один мяч, и снова с пенальти. Дебютный мяч на свой счёт записал Маркос Гильерме. Точку в матче поставил форвард динамовцев Константин Тюкавин.



Напомним, для бело-голубых эта встреча стала второй за день. Ранее гол Фёдора Смолова с 11-метровой отметки принёс команде Славиши Йокановича победу над «Олимпиком» из Ташкента.



Столичная команда после 17 туров РПЛ занимает четвёртую позицию в турнирной таблице, имея в активе 29 баллов. Официальную часть сезона «Динамо» возобновит матчами с «Крыльями Советов» в Фонбет Кубке России. Встречи состоятся 23 февраля и 1 марта.