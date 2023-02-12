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«Динамо» обыграло «Химки» в контрольной встрече с шестью голами

«Динамо» обыграло «Химки» в контрольной встрече с шестью голами
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Московское «Динамо» переиграло «Химки» в контрольном матче со счётом 4:2.

Четыре мяча были забиты в первой половине встречи: у москвичей голы на свой счёт записали Дмитрий Скопинцев, Даниил Фомин и Ярослав Гладышев, единственный точный удар химчан нанёс Резиуан Мирзов, который реализовал пенальти в конце тайма. Во второй половине подмосковный коллектив сумел отыграть ещё один мяч, и снова с пенальти. Дебютный мяч на свой счёт записал Маркос Гильерме. Точку в матче поставил форвард динамовцев Константин Тюкавин.

Напомним, для бело-голубых эта встреча стала второй за день. Ранее гол Фёдора Смолова с 11-метровой отметки принёс команде Славиши Йокановича победу над «Олимпиком» из Ташкента.

Столичная команда после 17 туров РПЛ занимает четвёртую позицию в турнирной таблице, имея в активе 29 баллов. Официальную часть сезона «Динамо» возобновит матчами с «Крыльями Советов» в Фонбет Кубке России. Встречи состоятся 23 февраля и 1 марта.

Товарищеские матчи (клубы). Товарищеские матчи
12 февраля 2023, воскресенье. 17:00 МСК
Динамо М
Москва, Россия
Окончен
4 : 2
Химки
Химки, Россия
1:0 Скопинцев – 3'   2:0 Фомин – 21'   3:0 Гладышев – 38'   3:1 Мирзов – 45+2'   3:2 Гильерме – 83'   4:2 Тюкавин – 90'
Удаления: Сазонов – 45+1' / нет
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