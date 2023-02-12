Юрий Жирков объявил о завершении карьеры

Бывший защитник ЦСКА, «Челси» и сборной России Юрий Жирков объявил о завершении профессиональной карьеры. Последним клубом игрока стали подмосковные «Химки», которые он покинул летом 2022 года.

«Думаю, все могли догадаться уже, что моя профессиональная карьера футболиста завершена. Что планирую делать дальше? Ничего. Наслаждаться жизнью, ха-ха», — приводит слова Жиркова «РБ Спорт».

Юрий Жирков — автор победного гола в финальном матче Кубка УЕФА — 2005, в котором ЦСКА обыграл «Спортинг» со счётом 3:1 и первым из российских клубов сумел завоевать еврокубок. Цвета «Челси» он защищал с 2009 по 2011 год, а с 2016 по 2021 год выступал в «Зените». На счету защитника 104 матча и два забитых мяча за главную сборную России.