«Он лучший нападающий Европы». Костич — о форварде «Ювентуса» Влаховиче

Вингер «Ювентуса» Филип Костич поделился мнением о полноценном возвращении в строй нападающего туринского клуба Душана Влаховича, который последние несколько недель набирал форму после перенесённой травмы. В прошлой игре с «Салернитаной» сербский форвард забил два мяча и отдал одну голевую передачу.

«Влахович очень важен для нас, он лучший нападающий Европы. Важно, что теперь он полностью вернулся в строй и к своей форме, так как в последнее время у него были проблемы. Теперь он вернулся и забил, но он может играть ещё лучше. Мы все знаем, что он лучший», — приводит слова Костича итальянский журналист Альфредо Педулла.

В текущем сезоне Влахович провёл за «Ювентус» 18 матчей во всех турнирах. На его счету девять голов и три результативные передачи.

«Ювентус» обыграл «Лацио» и вышел в полуфинал Кубка Италии