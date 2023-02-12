«Чувствую, что подвёл команду». Форвард «Астон Виллы» Уоткинс — о матче с «Ман Сити»

Нападающий «Астон Виллы» Олли Уоткинс высказался о поражении в матче 23-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Сити» (1:3). Форвард забил единственный гол «Астон Виллы».

«Мы были недостаточно хороши как команда. Не поймите меня неправильно, они игроки мирового класса, но мы были слишком мягкими. Особенно я, когда Родри пробежал мимо перед голом. Я должен был заблокировать его, и я чувствую, что подвёл нас сегодня.



В матче с «Сити» нельзя позволять забить лёгкие голы. Первый был со стандарта — потом трудно вернуться в игру.



Что сказал Эмери в перерыве? Он сказал нам, что, если вы совершаете ошибку, признайте её и не смотрите на кого-то другого. Мы должны извлечь из этого урок», — приводит слова Уоткинса ВВС.

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