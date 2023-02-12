«Вальядолид» и «Осасуна» разошлись миром в матче 21-го тура Ла Лиги

Сегодня, 12 февраля, состоялся матч 21-го тура испанской Ла Лиги, в котором «Вальядолид» принимал «Осасуну». Команды встретились на арене «Хосе Соррилья». Стартовый свисток главного арбитра Гильермо Куадры Фернандеса прозвучал в 20:30 мск. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В первом тайме «Вальядолид» имел игровое преимущество над «Осасуной», но ни один из девяти ударов по воротам соперника не изменил счёт на табло. Во втором тайме игра была практически равная, обе команды имели возможности открыть счёт, но в итоге зрители, которые пришли на стадион «Хосе Соррилья», забитых мячей не увидели. Итоговый результат матча — 0:0.

По итогам встречи положение «Осасуны» не изменилось — команда осталась на девятом месте, набрав 30 очков. «Вальядолид» теперь имеет в активе 24 очка, благодаря чему клуб поднялся на 13-ю строчку.