Хвича Кварацхелия открыл счёт в матче «Наполи» и «Кремонезе»
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В эти минуты проходит матч 22-го тура итальянской Серии А, в котором «Наполи» принимает «Кремонезе». Стартовый свисток прозвучал в 22:45 мск.
На 22-й минуте грузинский полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия открыл счёт: он совершил сольный проход, после которого отправил мяч в угол ворот гостей.
Команда Лучано Спаллетти уверено возглавляет турнирную таблицу, имея в активе 56 очков после 21 матча. Ближайшего преследователя, «Интер», неаполитанцы опережают на 13 баллов. «Кремонезе» находится на другом полюсе таблицы, на последнем, 20-м месте. Коллектив из Кремоны до сих пор не знает побед в текущем розыгрыше Серии А, набрав лишь восемь очков.
Неаполитанцы в последний раз выигрывали чемпионский титул в 1990 году.
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