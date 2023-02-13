Марко Тарделли: Погба катается на лыжах, пока у «Ювентуса» серьёзные проблемы

Бывший футболист «Ювентуса» Марко Тарделли раскритиковал трансфер полузащитника Поля Погба.
«Погба не играет с апреля 2022 года, когда он ещё в «Манчестер Юнайтед» был. Теперь он стал проблемой «Ювентуса», мы не знаем, когда он вернётся, не знаем, чего он хочет. Он катается на лыжах, пока у его команды серьёзные проблемы, не соглашается на операцию, когда о её проведении просит клуб, и сам определяет график восстановления, опасаясь пропуска чемпионата мира.
На сегодняшний день Погба – это серьёзная проблема, которую «бьянконери» нужно решить. Ситуация также показывает, что у «Ювентуса» нет ясного представления о том, что происходит.
Мне кажется, Аллегри должен вмешаться. Нельзя держать на зарплате такого футболиста. Его поведение по отношению к партнерам также некорректно. Меня это беспокоит», – приводит слова Тарделли Tuttomercatoweb со ссылкой на эфир Rai 2.
Погба станцевал с травмированным коленом:
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