Кураньи: Черчесов был топовым тренером, Божович тоже хорош. Сейчас в РПЛ лучший — Семак

Бывший нападающий московского «Динамо» Кевин Кураньи высказался о тренерах Российской Премьер-Лиги.
«Кто был лучшим тренером „Динамо“? У нас было много хороших специалистов. Черчесов был топовым тренером. Моим первым тренером в России был Миодраг Божович. Он тоже хорош. Поэтому у «Динамо» было два топовых тренера — Божович и Черчесов.
Кто лучший тренер РПЛ на данный момент? Для меня это тренер «Зенита» Сергей Семак», — приводит слова Кураньи Sport24.
Напомним, Кевин Кураньи выступал в московском «Динамо» в период с 2010 по 2015 год, являлся капитаном бело-голубых. Из «Динамо» Кураньи перешёл в немецкий «Хоффенхайм» летом 2015 года. В марте 2017 года футболист объявил о завершении карьеры. Кураньи стал серебряным призёром чемпионата Европы 2008 года в составе сборной Германии.
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