Кураньи: Дзюба — топовый футболист, который принесёт «Локомотиву» голы

Бывший нападающий московского «Динамо» Кевин Кураньи прокомментировал переход форварда Артёма Дзюбы в «Локомотив».

«Почему Дзюба так долго был без клуба? Я не знаю, почему так получилось. Дзюба забивал много голов за свои команды. Мне нравится Артём. Это топовый российский нападающий, который многие годы играл в РПЛ.



На месте клубов я бы принимал решение быстрее. Да, Дзюбе 34 года, это нелегко. Однако если вы посмотрите на его последний сезон, то увидите, что он забивает. Если команде нужны голы, то она должна обратиться именно к Артёму.

Пойдёт ли трансфер Дзюбы на пользу «Локомотиву»? Ему нужна пара недель, чтобы вернуть прежнюю форму. У Дзюбы с этим никаких проблем не будет, у него отличные качества. Это топовый футболист, который принесёт «Локомотиву» голы», — приводит слова Кураньи Sport24.