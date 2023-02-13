Обухов: я не маленький мальчик, чтобы обижаться на «Ростов», понимаю – это бизнес

Российский нападающий «Оренбурга» Владимир Обухов рассказал, что не обижается на «Ростов», который расторг с ним контракт после нарушения футболистом антидопинговых правил.
«После расторжения контракта мне ничего не сказали. Зачем? Что говорить? Просто расторгли по обоюдному согласию сторон. Контракт есть контракт. Никакого разговора не было. У меня нет обид ни на главного тренера, ни на руководство. Я же не маленький мальчик, чтобы обижаться на всех. Взрослый мужчина, который понимает, что это большой спорт, бизнес, где никто не будет тебя просто так прощать. Если ты даёшь результат – классно, не даёшь – до свидания.
Но «Оренбург» поступил по-человечески по сравнению с «Ростовом»? Для меня нет такого понятия. Я был с «Оренбургом» в ФНЛ. Руководство и тренеры, наверное, посчитали, что я буду и дальше приносить возможную пользу, поэтому меня надо сохранить», – приводит слова Обухова «РБ Спорт».
- 13 февраля 2023
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