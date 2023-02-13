Нападающий Обухов сообщил, что «Тамбов» остался должен ему денег

Нападающий «Оренбурга» Владимир Обухов рассказал, что «Тамбов», в составе которого футболист выступал ранее, так и не выплатил ему зарплату. Игрок защищал цвета тамбовской команды в сезоне-2019/2020. Через год после ухода Обухова «Тамбов» был расформирован.
«Всё ли мне выплатил «Тамбов»? Нет, конечно. Клуба нет.
Пытаюсь ли я получить компенсацию через ФИФА? Дело вроде идёт. Этим занимаются юристы, я ничего не касаюсь», — приводит слова Обухова «РБ Спорт».
Напомним, в июне 2022 года Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) обратилось в Спортивный арбитражный суд с требованием продлить дисквалификацию российского футболиста и выиграло дело. В итоге дисквалификация Обухова, которая истекла в декабре 2021 года, была продлена ещё на полгода, а затем ещё на этот же срок.
Ранее сообщалось, что допинг-проба Обухова, которую взяли в 2013 году на сборах молодёжной национальной команды России в Новогорске, значилась как отрицательная, но на самом деле содержала следы запрещённого вещества — метандиенона. В июле 2021 года ФИФА сообщила о дисквалификации Обухова на шесть месяцев за нарушение антидопингового регламента и дисциплинарного кодекса ФИФА.
- 13 февраля 2023
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