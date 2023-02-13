Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Нападающий Обухов сообщил, что «Тамбов» остался должен ему денег

Нападающий Обухов сообщил, что «Тамбов» остался должен ему денег
Комментарии

Нападающий «Оренбурга» Владимир Обухов рассказал, что «Тамбов», в составе которого футболист выступал ранее, так и не выплатил ему зарплату. Игрок защищал цвета тамбовской команды в сезоне-2019/2020. Через год после ухода Обухова «Тамбов» был расформирован.

«Всё ли мне выплатил «Тамбов»? Нет, конечно. Клуба нет.

Пытаюсь ли я получить компенсацию через ФИФА? Дело вроде идёт. Этим занимаются юристы, я ничего не касаюсь», — приводит слова Обухова «РБ Спорт».

Напомним, в июне 2022 года Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) обратилось в Спортивный арбитражный суд с требованием продлить дисквалификацию российского футболиста и выиграло дело. В итоге дисквалификация Обухова, которая истекла в декабре 2021 года, была продлена ещё на полгода, а затем ещё на этот же срок.

Ранее сообщалось, что допинг-проба Обухова, которую взяли в 2013 году на сборах молодёжной национальной команды России в Новогорске, значилась как отрицательная, но на самом деле содержала следы запрещённого вещества — метандиенона. В июле 2021 года ФИФА сообщила о дисквалификации Обухова на шесть месяцев за нарушение антидопингового регламента и дисциплинарного кодекса ФИФА.

Новость по теме
Владимир Обухов назвал лучшего нападающего в РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023