Владимир Обухов назвал лучшего нападающего в РПЛ

Российский нападающий «Оренбурга» Владимир Обухов высказался о лучшем форварде в Российской Премьер-Лиге.



«Лучший нападающий в России – Писарский. Я с ним очень много разговаривал, когда мы были ещё в ФНЛ, и говорил ему, что для меня он один из лучших нападающих в России. У него есть все данные для классного форварда: высокий, быстрый, техничный, хороший удар. Из-за того, что у него нет футбольной школы, он очень нестандартный. У него своё видение футбола: защитник ждёт от него одного, а он делает совершенно другое.



Можно его с кем-то сравнить? В России, думаю, нет. Для меня он достаточно уникальный нападающий. Он очень силён в созидании и завершении, около штрафной.



Говорю же: Вова – очень нестандартный игрок и человек. Думаю, он выбрал для себя просто развитие. Возможно, он понимал, что придёт в «Зенит» и будет сидеть первое время на скамейке запасных. В «Крыльях» он может доказать всем, что он игрок не одной команды, не одного сезона, а именно очень классный нападающий. Неужели «Зенит» скажет: «Он к нам не пришёл, больше его не пригласим»? Наоборот, если Вова будет в «Крыльях» забивать, это добавит «Зениту» уверенности, что он может играть не только в «Оренбурге», – приводит слова Обухова «РБ Спорт».

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