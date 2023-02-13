Карвальо: будь все российские игроки как Жирков, сборная России была бы одной из лучших

Бывший бразильский полузащитник ЦСКА Даниэл Карвальо отреагировал на новость о завершении карьеры своего экс-одноклубника Юрия Жиркова, заявив, что, если бы все российские футболисты обладали сопоставимым с защитником уровнем таланта, сборная России была бы одной из величайших сил в футболе.

«У него была волшебная левая, очень высокого качества. Он имел такого уровня талант, что если бы российские игроки на всех других позициях обладали таким же, то Россия была бы одной из величайших сил в футболе.



Главное воспоминание, связанное с Юрой, — конечно, финал Кубка УЕФА и мой голевой пас ему. Это был один из самых важных голов ЦСКА», — приводит слова Карвальо Sport24.

Жирков объявил о завершении карьеры в 39 лет. Последним клубом защитника были подмосковные «Химки».