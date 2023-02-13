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Экс-игрок «Интера» и «ПСЖ» Джоркаефф: Роналдо — это образец центрального нападающего

Экс-игрок «Интера» и «ПСЖ» Джоркаефф: Роналдо — это образец центрального нападающего
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Бывший французский полузащитник миланского «Интера» и «ПСЖ» Юрий Джоркаефф назвал легендарного нападающего сборной Бразилии Роналдо образцовым центральным форвардом.

«Роналдо — это образец центрального нападающего. Он может опускаться за мячом, может очень быстро вести его, он демонстрировал потрясающие результаты», — приводит слова Джоркаеффа «твиттер» Telefoot.

Роналдо защищал цвета нидерландского ПСВ, «Барселоны», мадридского «Реала» и итальянских «Интера» и «Милана». За свою карьеру форвард забил 295 голов в 452 официальных матчах на клубном уровне. За сборную Бразилии Роналдо, являющийся двукратным чемпионом мира (1994 и 2002), забил 62 гола в 99 сыгранных матчах. Бразилец дважды выигрывал «Золотой мяч», награду лучшему футболисту года по версии France Football, – в 1997 и 2002 годах.

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