В «Спартаке» прокомментировали продление контракта с Абаскалем

Московский «Спартак» на своём официальном сайте объявил о продлении контракта с главным тренером команды Гильермо Абаскалем до лета 2025 года. Представители клуба высказались по поводу нового соглашения с испанским специалистом.

«Желаем Гильермо достичь по-настоящему больших успехов вместе с красно-белым клубом!» — говорится в заявлении «Спартака».

«Рады, что продлили соглашение с Гильермо и его тренерским штабом. Это то, к чему стремились обе стороны, так что переговоры прошли в конструктивном ключе. Продолжим вместе работать на благо нашего клуба», — приводятся слова генерального директора «Спартака» Евгения Мележикова.

Гильермо Абаскаль возглавил «Спартак» летом 2022 года. Под руководством испанского специалиста красно-белые набрали 36 очков после 17 туров и занимают второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.