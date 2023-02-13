Салихова: мне было бы обидно, если бы вместо Абаскаля пришёл Карпин и половина «Ростова»

Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказалась о продлении контракта главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля до 2025 года.

«Я писала менеджменту, что надо продлевать сейчас на улучшенных условиях. Боялась, что летом будет поздно. Мне было бы обидно, если бы пришёл, скорее всего, Карпин и половина «Ростова». Мы с Лукой Каттани не для него собирали эту команду с умными русскими игроками, как Пруцев и Зинковский, которая предельно вариативная и играет в максимальное количество комбинаций. Теперь до лета 2025-го я могу быть спокойна за «Спартак», наслаждаться атакующим футболом и прогрессом любимой команды», — приводит слова Салиховой Metaratings.ru.

Сегодня, 13 февраля, пресс-служба московского «Спартака» объявила о продлении контракта с 33-летним испанским специалистом до лета 2025 года. Сообщается, что зарплата Абаскаля по новому контракту составит €1,5 млн.