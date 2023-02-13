Главный тренер «Крыльев» Осинькин: в «Спартаке» Рассказова хейтили за что можно и нельзя

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин высказался о защитнике Николае Рассказове, который недавно перешёл в самарскую команду из «Спартака».
«Мы надеемся, что знаем, как сделать Рассказова сильнее. У Николая есть потенциал. Насколько он был раскрыт и насколько мы его раскроем ― посмотрим. Конечно, мы верим, что сможет прибавить в «Крыльях». Мы надеемся, что после ухода из «Спартака» Рассказов перезагрузится.
Возможно, ему важно какое-то время поиграть без такого давления, которое оказывается на футболистов «Спартака». Да, у Коли были там ошибки, были моменты, когда в «Спартаке» его хейтили за всё — за что можно и нельзя. Но важно понять: совершенно неодарённые люди не сыграют в «Спартаке» такое количество матчей. Коля не просит особого отношения — его не надо вытаскивать из ямы. Всё будет зависеть только от него», — сказал Осинькин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.
Полностью интервью с Игорем Осинькиным читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.
- 13 февраля 2023
-
21:20
-
21:16
-
21:10
-
21:00
-
21:00
-
20:51
-
20:45
-
20:44
-
20:44
-
20:38
-
20:35
-
20:30
-
20:23
-
20:17
-
19:56
-
19:45
-
19:39
-
19:35
-
19:33
-
19:27
-
19:19
-
19:11
-
19:10
-
18:49
-
18:45
-
18:43
-
18:33
-
18:30
-
18:26
-
18:22
-
18:20
-
18:11
-
18:10
-
18:07
-
18:04