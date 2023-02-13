Главный тренер «Крыльев» Осинькин: в «Спартаке» Рассказова хейтили за что можно и нельзя

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин высказался о защитнике Николае Рассказове, который недавно перешёл в самарскую команду из «Спартака».



«Мы надеемся, что знаем, как сделать Рассказова сильнее. У Николая есть потенциал. Насколько он был раскрыт и насколько мы его раскроем ― посмотрим. Конечно, мы верим, что сможет прибавить в «Крыльях». Мы надеемся, что после ухода из «Спартака» Рассказов перезагрузится.



Возможно, ему важно какое-то время поиграть без такого давления, которое оказывается на футболистов «Спартака». Да, у Коли были там ошибки, были моменты, когда в «Спартаке» его хейтили за всё — за что можно и нельзя. Но важно понять: совершенно неодарённые люди не сыграют в «Спартаке» такое количество матчей. Коля не просит особого отношения — его не надо вытаскивать из ямы. Всё будет зависеть только от него», — сказал Осинькин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

Полностью интервью с Игорем Осинькиным читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.