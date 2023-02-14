«Я не позорил «Спартак», как эта бабёнка». Ловчев ответил Зареме Салиховой на критику

Экс-игрок «Спартака» Евгений Ловчев ответил Зареме Салихове, супруге бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, на критику.
«Выступила одна бабёнка – так иногда женщин называл Николай Петрович Старостин, – которая заявила, что я зажал ромб «Спартака». Что ж, отвечаю.
Мяч в буковке «С» на эмблеме «Спартака» появился довольно давно, когда клубом не руководил Федун, а обществом руководили другие люди. И не я требовал, чтобы клуб платил обществу «Спартак» за пользование товарным знаком. Товарный знак в общество передал Николай Петрович Старостин, а обществом руководил Николай Николаевич Озеров.
Я же не только играл в «Спартаке», но и возглавлял мини-футбольный клуб, – и выиграл там все что можно, не позоря клуб так, как это делала раньше и делает сейчас эта бабенка. Никакие переговоры ни о какой-либо оплате я с клубом не вел никогда.
Какое-то время назад товарный знак был отчуждён у общества – произошло это в период руководства Анной Борисовной Алешиной (она возглавляла общество). В итоге права на знак оказались в фирме ее сына, в ООО «Спортивный клуб «Спартак». Для обывателя одно и тоже, а по факту – сынок торговал знаком, давая разрешения.
Учитывая моё прошлое, то, что я воспитанник Старостина и Симоняна, меня попросили помочь в возврате товарного знака. Выиграл выборы, стал главой общества, и через суды знак был возвращён.
Теперь – одна история. Не буду называть фамилию человека, но он имеет влияние, имеет отношение к «Спартаку», к истории клуба. Когда ещё некоторое время назад клуб стал ассоциироваться со сварой и скандалами, которые поднимала известная всем семья и её отдельная представительница, мне позвонил этот человек (а его попросил позвонить Федун) и попросил: «Не чихвости сильно Зарему, пожалуйста, очень тебя прошу».
Но терпеть это было невозможно, потому что клуб стоило в тот момент переименовать в ФК «Зарема», – мы забыли о футболистах, о тренерах, везде была только эта бабёнка.
Что ж, время показало – те, кто следит за «Спартаком» на самом деле, приняли меры. «Спартак» снова стал иметь отношение к футболу, а не к скандалам», – написал Ловчев в своём канале в «Телеграме».
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