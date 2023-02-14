Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Я не позорил «Спартак», как эта бабёнка». Ловчев ответил Зареме Салиховой на критику

«Я не позорил «Спартак», как эта бабёнка». Ловчев ответил Зареме Салиховой на критику
Комментарии

Экс-игрок «Спартака» Евгений Ловчев ответил Зареме Салихове, супруге бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, на критику.

«Выступила одна бабёнка – так иногда женщин называл Николай Петрович Старостин, – которая заявила, что я зажал ромб «Спартака». Что ж, отвечаю.

Мяч в буковке «С» на эмблеме «Спартака» появился довольно давно, когда клубом не руководил Федун, а обществом руководили другие люди. И не я требовал, чтобы клуб платил обществу «Спартак» за пользование товарным знаком. Товарный знак в общество передал Николай Петрович Старостин, а обществом руководил Николай Николаевич Озеров.

Я же не только играл в «Спартаке», но и возглавлял мини-футбольный клуб, – и выиграл там все что можно, не позоря клуб так, как это делала раньше и делает сейчас эта бабенка. Никакие переговоры ни о какой-либо оплате я с клубом не вел никогда.

Какое-то время назад товарный знак был отчуждён у общества – произошло это в период руководства Анной Борисовной Алешиной (она возглавляла общество). В итоге права на знак оказались в фирме ее сына, в ООО «Спортивный клуб «Спартак». Для обывателя одно и тоже, а по факту – сынок торговал знаком, давая разрешения.

Учитывая моё прошлое, то, что я воспитанник Старостина и Симоняна, меня попросили помочь в возврате товарного знака. Выиграл выборы, стал главой общества, и через суды знак был возвращён.

Теперь – одна история. Не буду называть фамилию человека, но он имеет влияние, имеет отношение к «Спартаку», к истории клуба. Когда ещё некоторое время назад клуб стал ассоциироваться со сварой и скандалами, которые поднимала известная всем семья и её отдельная представительница, мне позвонил этот человек (а его попросил позвонить Федун) и попросил: «Не чихвости сильно Зарему, пожалуйста, очень тебя прошу».

Но терпеть это было невозможно, потому что клуб стоило в тот момент переименовать в ФК «Зарема», – мы забыли о футболистах, о тренерах, везде была только эта бабёнка.

Что ж, время показало – те, кто следит за «Спартаком» на самом деле, приняли меры. «Спартак» снова стал иметь отношение к футболу, а не к скандалам», – написал Ловчев в своём канале в «Телеграме».

Новость по теме
«Один зажал ромб и несёт пургу». Салихова — о комитете ветеранов «Спартака»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023