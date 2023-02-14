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Вингер киевского «Динамо»: африканские страны поддерживают Россию, потому что напуганы

Вингер киевского «Динамо»: африканские страны поддерживают Россию, потому что напуганы
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Бенито, выступающий за киевское «Динамо», поделился мнением о позиции некоторых африканских стран по поводу ситуации на Украине.

«Почему некоторые африканские страны поддерживают Россию? А я не знаю почему. Думаю, они напуганы. Мне кажется, что причина в этом. Я не силён в политике, но понимаю одну простую вещь – если вы принимаете важное дипломатическое решение, то думайте о народе», — приводит слова Бенито официальный You-Tube-аккаунт клуба.

Напомним, ранее Бенито выступал за ряд российских клубов. Бенито принадлежит киевскому «Динамо», однако предыдущий год провёл в аренде в донецком «Олимпике» и хорватской «Горице».

В составе «Динамо» вингер сыграл три матча, в которых забил два гола.

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