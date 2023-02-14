Football Insider: «Манчестер Юнайтед» открыт к продаже Ван-Биссаки летом 2023 года
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«Манчестер Юнайтед» готов позволить уйти защитнику Аарону Ван-Биссаке по окончании нынешнего сезона. Об этом сообщает Football Insider.
По сведениям источника, английским футболистом интересуется «Вест Хэм», а трансфер может обойтись в € 25 млн. Ван-Биссака провёл серию хороших матчей в «Манчестер Юнайтед», но в клубе готовы расстаться c 25-летним защитником за год до истечения его контракта, чтобы заработать на его продаже.
Аарон Ван-Биссака выступает за «Манчестер Юнайтед» с июля 2019 года, перейдя из «Кристал Пэлас». В нынешнем сезоне англичанин принял участие в 14 матчах во всех турнирах, отметившись результативной передачей.
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