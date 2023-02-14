Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Football Insider: «Манчестер Юнайтед» открыт к продаже Ван-Биссаки летом 2023 года

Football Insider: «Манчестер Юнайтед» открыт к продаже Ван-Биссаки летом 2023 года
Комментарии

«Манчестер Юнайтед» готов позволить уйти защитнику Аарону Ван-Биссаке по окончании нынешнего сезона. Об этом сообщает Football Insider.

По сведениям источника, английским футболистом интересуется «Вест Хэм», а трансфер может обойтись в € 25 млн. Ван-Биссака провёл серию хороших матчей в «Манчестер Юнайтед», но в клубе готовы расстаться c 25-летним защитником за год до истечения его контракта, чтобы заработать на его продаже.

Аарон Ван-Биссака выступает за «Манчестер Юнайтед» с июля 2019 года, перейдя из «Кристал Пэлас». В нынешнем сезоне англичанин принял участие в 14 матчах во всех турнирах, отметившись результативной передачей.

10 самых дорогих зимних трансферов английской Премьер-лиги сезона-2022/2023. Видеоролик:

Новость по теме
Calciomercato: отступные за Дибалу — € 12 млн. «МЮ» готов заплатить их летом 2023-го
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023