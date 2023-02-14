Источник: подравшихся футболистов из России и Украины расселят в разные отели Турции

Футболисты ярославского «Шинника» и украинского клуба «Минай» будут расселены по разным отелям в Турции. Ранее спортсмены устроили массовую драку в гостинице Royal Seginus.

Как информирует «РИА Новости Спорт», администрация турецкого отеля подтверждает факт драки футболистов. В данный момент решается вопрос, какая из команд будет переселена в другую гостиницу.

Ранее сообщалось, что российские и украинские игроки устроили массовую драку в одном из турецких отелей. По данным СМИ, конфликт начался со словесных провокаций со стороны украинцев. Позже игроки «Миная» избили в лифте одного российского футболиста, что и послужило поводом для дальнейшей массовой драки. Известно, что в ходе конфликта травмы получили несколько игроков «Шинника».