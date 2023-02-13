Глушаков рассказал о несостоявшемся трансфере в «Хатайспор»

Новоиспечённый полузащитник «Пари Нижний Новгород» Денис Глушаков рассказал, что был близок к переходу в турецкий клуб «Хатайспор» перед тем, как в Турции началась серия землетрясений.

«Мне позвонил один человек, мы общались три часа. Ждали звонка от «Хатайспора» на следующий день. А утром случилось землетрясение», — сказал Глушаков в эфире передачи «Коммент.Шоу».

Напомним, «Хатайспор» снялся с дальнейшего розыгрыша Суперлиги и Кубка Турции после того, как в стране произошла серия землетрясений магнитудой 7,8 балла, в результате которых жертвами стали более 10 тысяч человек. В данный момент все спортивные события в Турции приостановлены, спасатели продолжают поиск выживших после природных катаклизмов.

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