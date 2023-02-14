Слуцкий — об истории с Жирковым в 2016-м: ничего уничижительного в той речи не было

Бывший главный тренер сборной России Леонид Слуцкий вспомнил конфликт с защитником Юрием Жирковым, который произошёл в перерыве товарищеского матча с Францией (2:4) в марте 2016 года.

«История была опубликована спустя пять лет после самого инцидента. Я считаю, что особого конфликта не было, здесь нужно спрашивать Жиркова. Я много пихаю футболистов, согласитесь, ничего уничижительного в той речи не было. Это было в перерыве, во втором тайме он забил гол. Говорят, что он чуть ли не хотел выходить на второй тайм? Может быть.



Конечно, Жирков очень чувствительный футболист в этом плане, ему нужно давать много свободы, потому что он игрок высокого уровня. Мы с ним много раз встречались после той истории и нормально общались. Но вам нужно это спрашивать у него, есть ли остаточные явления или нет», — сказал Слуцкий в прямом эфире YouTube-канала «Коммент.Шоу».

Жирков опубликовал ролик с критикой Слуцкого в свой адрес в 2021 году.