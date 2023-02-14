«Шахтёр» отказался заселяться в турецкий отель, где проживали «Динамо» и ЦСКА

Донецкий «Шахтёр» планировал жить во время турецких сборов в отеле, в котором сейчас базируются российские клубы — «Динамо» и ЦСКА. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.
«В Турции сейчас есть практика расселения украинских и российских клубов по разным гостиницам. «Шахтёр» планировал заселиться в привычный для себя отель, где команда останавливается каждый год. Но в клубе отказались от данного варианта после того, как узнали, что там будут проживать «Динамо» и ЦСКА. Тем удивительнее факт, что «Шинник» и «Минай» оказались в одной гостинице», — добавил источник «Чемпионата».
Напомним, ранее в одном из турецких отелей произошла драка между футболистами «Шинника» и украинского клуба «Минай».
Драка российских и украинских футболистов в Турции
- 14 февраля 2023
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