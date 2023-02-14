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Осинькин: поражает уровень развития Пиняева и его отношение к футболу и жизни

Осинькин: поражает уровень развития Пиняева и его отношение к футболу и жизни
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Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин высказался об экс-форварде самарцев Сергее Пиняеве, который в январе стал игроком «Локомотива».

«Если убрать технические и физические качества Пиняева, то стоит сказать об очень высоком уровне развития и его отношении к жизни и футболу. Сергей умеет идти к цели, умеет анализировать свои матчи и жизнь. Он понимает своё место внутри футбола, внутри всех процессов. Серёжа прекрасно находит язык с каждым игроком, его легко принимают все. У него есть умение правильно ставить себе цели. Меня это поражает. Эти качества вообще должны быть у каждого талантливого игрока, потому что талант без умения его развивать ― это не талант. Всё, что умножается на ноль, будет нулём», — сказал Осинькин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

В текущем сезоне РПЛ Пиняев в 11 матчах забил три гола и отдал одну результативную передачу.

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