Юпамекано: Месси — самый умный игрок в мировом футболе

Защитник «Баварии» и сборной Франции Деотшанкюль Юпамекано в одном из своих недавних интервью назвал нападающего «ПСЖ» и сборной Аргентины Лионеля Месси самым умным игроком в мировом футболе.



«Если в игре ты хоть на секунду отведёшь от него глаза, то быстро поплатишься. Я думаю, что он самый умный игрок в мировом футболе. Он как будто бы всегда позади вас и следит за тем, какую вы занимаете позицию. Он наблюдает за вашей реакцией, изучает вас. Иногда на поле он старается открываться максимально незаметно, поэтому вы всегда должны следить за ним. Кроме того, поскольку он маленький, иногда его действительно можно потерять из виду. И в тот момент, когда вы это понимаете, он уже отдаёт свой пас», – приводит слова Юпамекано L’Équipe.

Сегодня, 14 февраля, состоится первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Баварией». Игра пройдёт в Париже на стадионе «Парк де Пренс», начало встречи – в 23:00 мск.