Месси – главный претендент на «Золотой мяч» в обновлённом рейтинге по версии Goal

Издание Goal представило обновлённый рейтинг фаворитов на получение «Золотого мяча».
Нападающий Лионель Месси сохранил за собой первое место. Маркуса Рэшфорда впервые включили в этот список – он вошел в топ-10.
Первая «десятка» выглядит следующим образом:
1. Лионель Месси («ПСЖ», в предыдущей версии рейтинга занимал то же место);
2. Килиан Мбаппе («ПСЖ», остался на том же месте);
3. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити», остался на том же месте);
4. Роберт Левандовски («Барселона», ранее – 5-й);
5. Неймар («ПСЖ», ранее – 4-й);
6. Маркус Рэшфорд («Манчестер Юнайтед», впервые попал в рейтинг);
7. Винисиус Жуниор («Реал», ранее – 6-й);
8. Хвича Кварацхелия («Наполи», ранее – 10-й);
9. Виктор Осимхен («Наполи», впервые попал в рейтинг);
10. Джамал Мусиала («Бавария», ранее – 12-й);
Сын Месси продемонстрировал вратарские навыки:
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