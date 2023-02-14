Месси – главный претендент на «Золотой мяч» в обновлённом рейтинге по версии Goal

Издание Goal представило обновлённый рейтинг фаворитов на получение «Золотого мяча».



Нападающий Лионель Месси сохранил за собой первое место. Маркуса Рэшфорда впервые включили в этот список – он вошел в топ-10.



Первая «десятка» выглядит следующим образом:



1. Лионель Месси («ПСЖ», в предыдущей версии рейтинга занимал то же место);



2. Килиан Мбаппе («ПСЖ», остался на том же месте);



3. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити», остался на том же месте);



4. Роберт Левандовски («Барселона», ранее – 5-й);



5. Неймар («ПСЖ», ранее – 4-й);



6. Маркус Рэшфорд («Манчестер Юнайтед», впервые попал в рейтинг);



7. Винисиус Жуниор («Реал», ранее – 6-й);



8. Хвича Кварацхелия («Наполи», ранее – 10-й);



9. Виктор Осимхен («Наполи», впервые попал в рейтинг);



10. Джамал Мусиала («Бавария», ранее – 12-й);

Сын Месси продемонстрировал вратарские навыки: