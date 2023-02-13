«Зенит» — «Урал». Бразильцы разомнутся

14 февраля состоится товарищеский матч «Зенит» — «Урал». Начало игры — в 16:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами номинальных хозяев: поставить на победу петербуржцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.32. Успех екатеринбуржцев оценён экспертами в 7.50. Ставки на ничью принимаются за 5.20.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на товарищеский матч «Зенит» — «Урал» 14 февраля 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Зенит» — «Урал» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.60, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.20. Поставить на победу петербуржцев с форой (-1.5) можно за 1.75. Ставки на победу екатеринбуржцев с форой (+1,5) принимаются за 1.95.

Анализ и прогноз на товарищеский матч «Зенит» — «Урал» (14.02.2023)

Во многих странах сезон в самом разгаре, но в России пока царит перерыв. С целью как можно лучше возобновить сезон некоторые клубы принимают участие в товарищеских матчах. 14 февраля в ОАЭ померяются силами «Зенит» и «Урал». Стартовый свисток прозвучит в 16:00 мск.

За 17 туров в чемпионате России «Зенит» потерпел всего лишь одно поражение — во встрече с «Ахматом» (1:2). При этом неудачу нельзя назвать закономерной. Если бы защитник петербуржцев Дмитрий Чистяков не «привёз» гол в свои ворота, результат наверняка был бы иным.

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Также подопечные Сергея Семака три раза сыграли вничью. Во всех остальных встречах они одержали уверенные победы. Таким образом, сине-бело-голубые расположились на первом месте в турнирной таблице РПЛ. Отрыв от догоняющего «Спартака» солидный — целых шесть очков.

Статистика петербуржцев впечатляет. За 17 туров они забили целых 47 мячей, а сами пропустили только семь. На сборах «Зенит» чувствует себя не менее уверенно. В шести товарищеских матчах он не уступил ни разу. Вничью сыграл как раз с «Уралом» (1:1) и «Араратом» (1:1).

В обоих матчах сине-бело-голубые доминировали и вполне могли забить больше. Впрочем, во второй половине встреч они немного подсаживались. Сергей Семак пообещал это исправить. В одном из интервью он отметил, что понимает, над чем нужно работать. Наставник заверил, что сделает акценты на тех моментах, которые не очень хорошо получились.

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«Урал», в свою очередь, ужасно начал текущий сезон. Однако после назначения на должность главного тренера Виктора Гончаренко команда здорово прибавила. За последние девять туров в чемпионате России екатеринбуржцы потерпели поражение только в матче с «Ахматом» (1:2). Также они сыграли вничью с «Сочи» (2:2) и «Локомотивом» (2:2). Всё остальное — победы.

Кроме того, екатеринбуржцы добыли путёвку в плей-офф Кубка России. В шести турах группового этапа турнира они проиграли только ЦСКА (1:2). Также они обыграли армейцев в серии послематчевых пенальти (0:0, по пенальти 5:4). В других играх одержали победы в основное время.

Всё бы ничего, но в соперниках у оранжево-чёрных были преимущественно аутсайдеры. На сборах же они смотрятся совсем неубедительно. «Шмели» не выиграли ни одного из шести товарищеских матчей. Помимо ничейного результата с «Зенитом», они поделили очки во встрече с «Араратом» (1:1).

Поражения екатеринбуржцы потерпели в играх с «Ботевом» из Пловдива (1:2), «Родиной» (два раза по 0:1) и «Локомотивом» (1:2). Полагаем, уступят они и в предстоящем матче. Поставить на победу «Зенита» с форой (-1.5) можно за 1.75.

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До возобновления сезона осталось совсем мало времени. Думается, Сергей Семак будет меньше экспериментировать и более тщательно подготовится к чемпионской гонке. Главный конкурент — московский «Спартак» — здорово усилился, а также прекрасно проводит сборы. Видимо, петербуржцам необходимо повышать обороты.

Прогноз и ставки на товарищеский матч «Зенит» — «Урал» 14 февраля 2023 года

В текущем сезоне «Зенит» потерпел лишь три поражения и пять раз сыграл вничью. Во всех остальных матчах, в том числе товарищеских, он выиграл и забил очень много голов. Вероятно, петербуржцы добудут результативную победу в грядущей игре. История последних очных встреч только за такой исход. «Урал» крайне неудачно проводит сборы. У него попросту гораздо меньше ресурсов.

Ставка: победа «Зенита» с форой (-1.5) за 1.75.

Экспресс с коэффициентом 6.04.

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