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Даниэле Де Росси покинул пост главного тренера СПАЛа

Даниэле Де Росси покинул пост главного тренера СПАЛа
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Легендарный итальянский футболист Даниэле Де Росси уволен с поста главного тренера СПАЛа. Об этом сообщает пресс-служба клуба. Сейчас команда занимает 18-е место во втором итальянском дивизионе.

Его место занял специалист Массимо Оддо. Контракт с новым тренером рассчитан до лета 2023 года, соглашение будет автоматически продлено ещё на год, если клуб сохранит прописку в Серии В.

Напомним, Дэниэле Де Росси завершил карьеру в 2019 году в аргентинском клубе «Бока Хуниорс». До этого он провёл 17 сезонов в составе римской «Ромы», сыграв за команду 459 матчей.

В качестве тренера Де Росси работал в сборной Италии. Он принял участие в чемпионате Европы по футболу 2020 года в составе штаба Роберто Манчини, выиграв вместе с итальянской национальной командой золото турнира.

Де Росси замаскировался, чтобы посмотреть матч с фанатами:

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