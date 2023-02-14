Генеральный директор «Шинника»: сейчас команда находится в безопасности

Генеральный директор «Шинника» Сергей Кулаков выступил с заявлением по поводу драки в турецком отеле между игроками ярославского клуба и украинского «Миная».

«Повесткой сегодняшнего дня является неприятная история со сборов команды. Много звонков поступает для получения комментариев по вопросу конфликта в отеле. Наша позиция едина. Мы будем защищать интересы команды и интересы нашей страны.



Сейчас команда находится в безопасности, и ничего ей не угрожает. Приняли решение переехать в другой отель, где продолжим подготовку к первенству Первой лиги. Спасибо всему спортивному сообществу за поддержку и переживания. Мы вместе», — написал Кулаков в своём телеграм-канале.

Видеофрагмент драки футболистов: