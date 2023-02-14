Губернатор Ярославской области отреагировал на драку «Шинника» с «Минаем»
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Губернатор Ярославской области Михаил Евраев выступил с заявлением по поводу драки в турецком отеле между игроками «Шинника» и украинского «Миная».
«Парни из нашего Ярославского футбольного клуба «Шинник» правильно и жёстко среагировали на наглое поведение команды футболистов из Украины и дали им соответствующий отпор. Полностью поддерживаем наших ребят», — написал Евраев в своём телеграм-канале.
Ранее стало известно, что российские и украинские игроки устроили массовую драку в одном из турецких отелей. По данным СМИ, конфликт начался со словесных провокаций со стороны украинцев. Позже игроки «Миная» избили в лифте одного российского футболиста, что и послужило поводом для дальнейшей массовой драки.
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