Нигматуллин предположил, что история с Павлюченко и «Уфой» могла быть пиар-акцией

Бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин прокомментировал новость о том, что Роман Павлюченко принял решение не возобновлять профессиональную карьеру.

«Период, когда приходится завершать карьеру, наступает в жизни каждого футболиста. Павлюченко и «Уфа» — забавная история. Возможно, он просто хотел привлечь к себе внимание — создал такую пиар-акцию. Ради одного матча карьеру всё-таки не возобновляют. Хотя идея забить юбилейный двухсотый мяч выглядела довольно любопытно», — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

Напомним, ранее появилась информация, что Павлюченко, завершивший карьеру в октябре 2022 года, может вернуться в футбол и подписать контракт с «Уфой». Отмечалось, что игрок может принять участие в кубковом матче команды с «Ахматом».