CAS оправдал бывшего президента Федерации футбола Гаити по делу о домогательствах

Спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил апелляцию бывшего президента Федерации футбола Гаити (FHF) Ива Жан‑Барта, ранее пожизненно дисквалифицированного за домогательства, и отменил его пожизненное отстранение от футбольной деятельности. Об этом пресс‑служба суда сообщила в своём сегодняшнем релизе.
В ноябре прошлого года арбитражная палата комитета по этике Международной федерации футбола (ФИФА) пожизненно отстранила Жан‑Барта и оштрафовала его на один миллион швейцарских франков (около одного $ млн) за нарушение двух статей кодекса этики ФИФА: защита физической и психической неприкосновенности, злоупотребление служебным положением.
Функционер решил обжаловать решение в CAS. Арбитры суда зафиксировали несоответствия и неточности в заявлениях потерпевших и свидетелей, представленных ФИФА.
Коллегия арбитров установила, что доказательства против Жан‑Барта в отношении обвинений в сексуальном насилии являлись непоследовательными и противоречивыми, поэтому сочла их недостаточными для установления нарушений статей.
- 14 февраля 2023
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