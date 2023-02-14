Семак: у нас есть понимание, кто из игроков в каком состоянии находится

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал ничью в товарищеском матче с «Уралом» (1:1).

«Естественно, уровень команд, с которыми мы играли сегодня утром и вечером, разнился. Для нас главным было набрать необходимый объём, хотелось бы, чтобы все сыграли максимально возможное игровое время — те игроки, на которых мы рассчитываем.

Во время первого матча, конечно, было немного жарковато, а во втором помешали интенсивность и огромное количество фолов — к сожалению, игра получилась очень медленной по не зависящим от нас причинам. В любом случае у нас есть понимание, кто в каком состоянии находится.

Будем готовиться к следующему матчу — мы летим совсем скоро. По сути, наша работа на тренировочных сборах окончена. Через Иран возвращаемся в Санкт-Петербург», — цитирует Семака пресс-служба клуба.