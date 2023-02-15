Экс-тренер «Базеля»: у Чалова есть все качества, чтобы уехать играть в Европу

Бывший тренер «Базеля» Месут Темель, работавший в команде с нападающим Фёдором Чаловым, заявил, что у россиянина есть всё для игры в Европе. Он считает, что форварду подойдет любая лига, где высоко оценят его возможности.
«Конечно, Фёдор выступает хорошо, и это всё потому, что он тренировался под моим руководством (смеётся). Я считаю, у него есть все качества, чтобы уехать играть в Европу и лично я надеюсь, что это произойдет. Какая лига ему подойдет больше всего? Да любая, где хорошо платят», — приводит слова Темеля «РБ Спорт».
По данным портала Transfermarkt, соглашение Чалова с ЦСКА рассчитано до 30 июня 2024 года. Его стоимость оценивается в €8,5 млн.
Напомним, Фёдор Чалов выступает за основную команду ЦСКА с 2016 года. За это время он успел забить 55 мячей. В прошлом сезоне нападающий играл за швейцарский «Базель» на правах аренды. В нынешнем сезоне Чалов провёл за ЦСКА 21 матч во всех турнирах, забил 11 голов и отдал две результативные передачи.
- 15 февраля 2023
-
04:56
-
04:52
-
04:49
-
04:38
-
04:28
-
04:02
-
03:55
-
03:55
-
03:48
-
03:36
-
03:31
-
03:20
-
03:05
-
03:01
-
02:57
-
02:56
-
02:32
-
02:22
-
02:15
-
02:01
-
01:50
-
01:37
-
01:21
-
00:58
-
00:55
-
00:48
-
00:37
-
00:34
-
00:14
- 14 февраля 2023
-
23:56
-
23:49
-
23:48
-
23:48
-
23:35
-
23:20