Гафин: Условия, в которых сначала оказался Йоканович, были близки к экстремальным

Член совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин высказался о главном тренере команды Славише Йокановиче.



«Шварц и Йоканович? Их сложно сравнивать. Они просто разные. Выбор пал на Йокановича, потому что Славиша опытный тренер, показывавший результативную атакующую игру в большинстве клубов, в которых он работал до «Динамо». В том числе, в максимально сложных лигах, таких как Чемпионшип, который считается многими экспертами самой сложной лигой из-за колоссальной конкуренции клубов с очень большими ресурсами за выход в АПЛ. Йоканович не догматик, он ставит игру от того набора ресурсов, который у него есть.



На какие критерии мы обращали внимание? Профессионализм, предыдущий опыт работы и адаптивность к разным футбольным культурам, лигам, обстоятельствам. То, что мы видели на протяжении первой части сезона, не совсем характеризует ту игру, которую показывали предыдущие команды Йокановича.



Во многих случаях игра команд под руководством Славиши была гораздо более открытой и атакующей. Условия, в которых Славиша оказался в первой части сезона, были приближены к экстремальным. Йоканович показал себя как тренер, умеющий адаптироваться к тем условиям, в которых он находится.



Человек приезжает, и у него очень короткая предсезонка — меньше месяца. В это время еженедельно уезжают футболисты, на которых тренер рассчитывал. Из тура в тур Йокановичу приходилось перекраивать команду, на знакомство с которой было мало времени. Поэтому мы и видели разный футбол в исполнении «Динамо». При этом, несмотря на все объективные сложности, на протяжении долгого времени команда шла без поражений», – приводит слова Гафина Sport24.

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