Валуев: драка с российскими футболистами — способ продлить отстранение наших спортсменов

Известный в прошлом боксёр, а ныне депутат Госдумы РФ Николай Валуев отреагировал на новость о драке российского футбольного клуба «Шинник» с украинской командой «Минай». Напомним, футболисты устроили массовую драку в одном из турецких отелей.
«Безусловно, это последствие намеренной провокации. Такие провокации сейчас неизбежны, потому что драка с российскими футболистами — это метод, способ продлить отстранение наших спортсменов от международных соревнований. Условия ФИФА и УЕФА о полной изоляции российского футбола невыполнимы», — приводит слова Валуева «РБ Спорт».
Ранее стало известно, что российские и украинские игроки устроили массовую драку в одном из турецких отелей. По данным российских СМИ, конфликт начался со словесных провокаций со стороны украинцев. Позже игроки «Миная» избили в лифте одного российского футболиста, что и послужило поводом для дальнейшей массовой драки. Известно, что в ходе конфликта травмы получили несколько игроков «Шинника». Украинские журналисты рассказали свою версию конфликта — по их словам, футболист «Миная» заступился за уборщицу, которой грубил игрок «Шинника».
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