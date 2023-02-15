Врач «Шинника» сообщил о состоянии футболистов после драки с игроками украинского «Миная»

Врач ярославского «Шинника» Гарегин Агаханян прокомментировал информацию о травмах футболистов, полученных в драке с игроками украинского «Миная» в отеле в Турции.
«С переломами у наших игроков все, конечно, преувеличивают. Я бы не стал утверждать, но и исключать тоже нельзя — например, краевой перелом пальцев ног возможен у двух футболистов. Лицо [Артёма] Семейкина вы, наверное, видели по телевизору – рассечение в области скулы, заплывал глаз. Кровь выпустили, сейчас потихоньку рассасывается. У одного футболиста небольшое рассечение уха, ещё один жаловался на рёбра.
Судя по клинической картине, скорее всего, переломов быть не должно. Всё хорошо, серьёзно никто не пострадал с учётом ситуации», — приводят слова Агаханяна «РИА Новости Спорт».
- 15 февраля 2023
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