В «Шиннике» сообщили, что в новом отеле команды в Турции нет украинских клубов

Пресс-атташе «Шинника» Игорь Мережин прокомментировал ситуацию с дракой с «Минаем» в турецком отеле, а также сообщил, что в новой гостинице, куда заселилась команда, украинских клубов нет.



«Наше мнение по инциденту: всё это некрасиво, грубо, неприятно. Была ли это намеренная провокация украинских спортсменов, не утверждаем, но зачинщиком конфликта однозначно является не наша команда. Наши футболисты отреагировали адекватно ситуации: не оставили в беде своего товарища и начальника команды. В этом мы их поддерживаем.



Нужно добавить, что дальше сборы пройдут в плановом режиме, с 18 февраля по 3 марта пройдёт третий сбор, после чего команда улетает на матч с московской «Родиной», который состоится 5 марта. Да, команда заселилась в новый отель, там нет украинских команд», — приводит слова Мережина ТАСС.