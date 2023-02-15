Желько Петрович: Жирков всегда ходил с покерфейсом. Я никогда не слышал от него шуток

Бывший тренер «Анжи» Желько Петрович поделился впечатлениями от работы с Юрием Жирковым, который недавно объявил о завершении карьеры. Помимо «Анжи» Жирков выступал в «Челси», «Зените», ЦСКА, «Химках», «Динамо» (Москва) и «Спартаке» (Тамбов).

«Юра — просто невероятный футболист. Очень простой, но так хорош на поле — просто высочайший уровень. Его кроссы, техника, культура паса. Просто не понимаю, почему он не сделал большую карьеру в «Челси». Очевидно, многим российским футболистам сложно устраиваться за рубежом, и очевидно, что ему не нравилось играть за пределами России, там он был не в своей тарелке. И надо признать, что дома он отлично зарабатывал. Плюс Жирков всегда был реально закрытым парнем, хотя в любой ситуации оставался джентльменом.

Слышал ли я когда-то от Жиркова шутки? Никогда! Всегда серьёзный, вообще никаких эмоций. Когда он забивал гол, я смотрел на него, и у меня складывалось ощущение, что он отличился в двухсторонке. Так и хотелось крикнуть ему: «[Чёрт возьми], да покажи ты уже свои эмоции!». При этом он оставался очень порядочным человеком, скромным, всегда был усерден на тренировках. Но постоянно ходил с покерфейсом. Смотря на него, никогда нельзя было понять, счастлив он в данный момент или грустит. Я не понимал, можно ли поднять в разговоре с ним какую-то тему, потому что не знал, в каком он состоянии. Может, человек нервничает, а ты лезешь с расспросами. Однако каким же он был крутым футболистом!» — приводит слова Петровича «РБ Спорт».