Тарханов: во всех клубах, где играл Жирков, он выделялся на фоне остальных футболистов

Известный российский тренер Александр Тарханов высоко оценил игровые качества Юрия Жиркова, который накануне объявил о завершении профессиональной карьеры. Также специалист признался, что хотел пригласить Жиркова в «Крылья Советов».
«Он одинаково играл хорошо как в обороне, так и в атаке. Он, конечно, не был бомбардиром, но всегда поддерживал атаку. Был техничный, мобильный и у него хорошо работала голова. Он хорошо просчитывал ситуацию и поэтому была надёжность в его действиях. Он многократный чемпион России, обладатель Кубков, Суперкубков России, Кубка УЕФА, бронзовый призёр чемпионата Европы. Во всех клубах, где он играл, даже в «Тамбове», он выделялся на фоне остальных футболистов. Честно говоря, мы хотели его пригласить в «Крылья Советов», я дал добро, но не получилось, и он потом ушёл в другой клуб», — сказал Тарханов в эфире радио «Движение».
- 15 февраля 2023
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