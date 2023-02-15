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Родриго — о незабитом пенальти в 1/4 ЧМ: стараюсь не думать об этом, но это невозможно

Родриго — о незабитом пенальти в 1/4 ЧМ: стараюсь не думать об этом, но это невозможно
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Нападающий сборной Бразилии Родриго Гоэс поделился эмоциями о своём промахе в послематчевой серии пенальти в четвертьфинале чемпионата мира 2022 года в Катаре с Хорватией (1:1, 2:4 пен.).

«Стараюсь не думать об этом, но это невозможно. Мне немного грустно, потому что я проводил отличный чемпионат мира, играл очень хорошо в каждом матче, но затем этот пенальти всё немного поменял. Но, безусловно, я должен продолжать, не нужно зацикливаться на этом. Я должен продолжать работать, больше тренироваться, в том числе практиковать пенальти, потому что я знаю, что вскоре снова буду бить 11-метровый, потому что это то, что я должен делать. И я уверен, что если буду нужен, то должен быть готов к этому», — приводит слова Родриго Mundo Deportivo.

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